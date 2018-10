Dos policías de Mar del Plata que rechazaron la interferencia de un juez en un procedimiento callejero y detuvieron a un abogado que permitió la fuga de un sospechoso fueron ascendidos por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Se trata de los tenientes Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno, que fueron respaldados por el jefe de la Policía bonaerense, Fabián Perroni.

El episodio sucedió durante un procedimiento el miércoles en Güemes y Alberti, en Mar del Plata. En el hecho quedaron involucrados el juez laboral Humberto Noel y el abogado Claudio Spinelli. El abogado fue "demorado" y se le inició una causa por el delito de encubrimiento, mientras que al juez, quien se retiró del lugar al ser increpado por los policías y por los transeúntes que le gritaban "corrupto" y "vergüenza nacional", se le abrió un expediente por abuso de autoridad.

El episodio, que refleja el malestar de gran parte de la sociedad con la Justicia "garantista", ocurrió cuando los efectivos llegaron a Alberti y Güemes por la presencia de un hombre en actitud sospechosa frente a una sucursal del BBVA Banco Francés. Cuando los policías se acercaron a identificar al hombre Spinelli intercedió y en ese momento se generó un incidente, en el que el letrado insultó a los efectivos. Los policías redujeron al abogado, mientras el sospechoso aprovechó para escaparse.

En el momento en el que el abogado estaba en el piso con uno de los policías en la espalda, apareció el juez Noel que intentó mediar en favor del letrado, al que al parecer conoce. En un video de un transeúnte se puede ver a uno de los policías discutir con el magistrado. "Usted es una vergüenza para la Nación si es juez. Maleducado, corrupto, usted no tiene vergüenza. Si es juez, retírese. ¿Encima me quiere hacer echar de la Policía? Váyase, delincuente, usted no merece ser juez", le dice. El juez asegura que actuó "como ciudadano", en el momento en que vio cómo trataban "a un reconocido abogado. Yo salía del banco para ir al tribunal, vi a una persona que la estaban golpeando e intervine. Esta persona me pidió auxilio y yo intenté calmar la situación, nada más", indicó el magistrado. Otras versiones indican que el juez habría "chapeado" con su condición de magistrado e intentado accionar en favor del abogado.

Para esclarecer el caso, la Justicia analiza el contenido de distintas cámaras de seguridad de la zona, muy céntrica y transitada, ya que quiere constatar en qué momento aparecen en medio del procedimiento tanto el abogado como el juez, que en definitiva posibilitaron que el sospechoso, demorado originalmente, lograra darse a la fuga. El abogado luce como el más comprometido, dado que interfirió en una operación policial y benefició a un sospechoso, que eludió la identificación y eventual detención. El delito que se le imputa es el de encubrimiento.