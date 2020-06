Arroyo: "No es momento para tirar nafta al fuego sino para articular"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo ayer que "no es momento para tirar nafta al fuego, sino para articular con todos y trabajar con los que están en el territorio" frente a la pandemia, al tiempo que aseveró que "hay una historia de presagios en el conurbano que no se han dado porque hay un Estado presente y una gran red social".

"No creo que sea tiempo para tirar nafta al fuego sino para articular con todos y trabajar con los que están en el territorio", dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social en diálogo con radio La Red.

Recordó que el gobierno nacional "puso en marcha una política social que está sosteniendo la situación" derivada de la pandemia de coronavirus.

"Lo digo al revés: los primeros 15 días de la pandemia todas las preguntas que me hacían era cuándo explota el conurbano y si va a haber saqueos", recordó Arroyo.

Dijo también que "la Argentina tiene una historia de profecías y presagios en el conurbano que no se han dado porque hay un Estado presente y una gran red social".

"Hemos construido una política social dando vuelta la gestión del ministerio, y armando una red en donde están las organizaciones sociales, voluntarios e iglesias", añadió al graficar cuál es hoy la realidad en la Argentina.

Dijo que "en los barrios están el gobierno nacional, provincial, local, las organizaciones sociales y las iglesias, todos articulando; y eso tiene que ver con lo que se define como política pública en el ministerio".

"Me parece que es un tiempo para ser responsables, prudentes, para trabajar con todos", dijo al ser consultado sobre las llamadas "manzaneras", que fue una red de trabajadoras voluntarias vecinales creada por Hilda "Chiche" Duhalde en los '90 en el marco de un programa denominado Plan Vida.

"La tarea que tenemos todos es ayudar, acompañar, ser responsables, ser cuidados, trabajar con todos", agregó. Anteayer, la ex senadora y ex primera dama cuestionó que los movimientos sociales integren áreas del gobierno de Alberto Fernández y consideró que tienen de "rehenes" a los sectores más vulnerables "con el reparto de alimentos y de planes", al tiempo que advirtió que si Arroyo no se atreve a enfrentar a los líderes de estas organizaciones, debe dar un paso al costado.

Para Arroyo, las manzaneras, que son trabajadoras vecinales del conurbano que comenzaron a trabajar "ponen el cuerpo sobre una red social que existe en la Argentina porque hoy sí hay una red".

"Tienen mucho valor las manzaneras, pero a eso hay que completarlo con lo que ya existe", dejó en claro el ministro.

"Vamos a fusionar planes sociales con trabajo porque hay una política pública: esa es la forma de conducir en el siglo XXI: es construirla, marcar una línea y llevarla adelante", aseveró el ministro.

En este marco, afirmó que "si las cosas se miden por resultados, es muy evidente que en muy poquito tiempo pudimos poner en marcha una política pública con muchas dificultades, atendiendo una situación que es que tres millones de personas se quedaron sin ingreso" producto de la pandemia.