Ari Paluch se defiende de la denuncia de acoso

El periodista Ari Paluch, quien la semana pasada fue denunciado por acoso por parte de una sonidista de la señal América24, donde conduce el noticiero del mediodía, afirmó ayer en su programa de radio El Exprimidor que se trató de un hecho "involuntario y sin ninguna mala intención" ya que "al querer saludarla" su mano "hizo contacto con parte de su trasero".

"Por la presente carta me comunico con ustedes con la intención de manifestar mi pesar por lo ocurrido el pasado 17 de octubre, al término del programa y en el apuro me despedí raudamente de los presentes y en tales circunstancias involuntariamente al querer saludar a la señorita microfonista, sin ninguna mala intención, toqué su cadera", leyó Ari Paluch ayer desde su programa de radio FM Latina, de la ciudad de Buenos Aires. "Inmediatamente -continuó- percibí que en el movimiento mi mano había hecho contacto con parte de su trasero. Consternado inmediatamente le pedí disculpas tal como corresponde y notificado posteriormente que el hecho derivó en una situación que generó una denuncia por parte de la señorita repetí enfáticamente el pedido de disculpas ya que no debí saludarla, siquiera rozar parte alguna de su anatomía".

El martes 17 de octubre, Ariana Charrúa, microfonista de América24, denunció ante las autoridades del canal haber sufrido acoso sexual por parte de Ari Paluch. En una carta presentada a los directivos había explicado que al "acercarse a retirar los equipos del señor Ari Paluch, el señor me tocó el trasero".

"Esta situación -había apuntado Charrúa- me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo «perdón, no me di cuenta» con un tono un tanto altanero".

A partir de la denuncia, que recibió un respaldo inmediato de varios periodistas del canal televisivo a través de las redes sociales, el conductor no participó de la transmisión especial de A24 dedicada a las elecciones y fue reemplazado por su colega Paulo Vilouta.

Ayer, en su carta de disculpas Paluch reiteró su "disposición a manifestar" que no tuvo "voluntad alguna de ultrajarla" y que sus disculpas inmediatas "fueron sinceras, genuinas" y mostraron su "pronta intención de rectificar la incómoda circunstancia generada accidentalmente".

Al terminar de leer la misiva al aire, el periodista, que además de su labor en los medios cobró notoriedad por sus libros de autoayuda como "El combustible espiritual", agregó que cuando se quiso despedir de la microfonista "en vez de hacer un «give me five» (choque los cinco), sin querer toqué con una de mis manos su cadera y, además, le habría tocado algún lugar más íntimo y en ese momento me disculpé".

"Si alguien tiene un poco de sensatez, no puede pensar que voy por la vida en público tocando culos", apuntó el conductor.

Nadia Ferrari, responsable del área de comunicación de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió que "la declaración de él es una excusa y su intención fue correrse del tema y minimizarlo, es la estrategia común de decir que ella exageró, que en realidad no sucedió como ella dijo".

Además, agregó que "si bien la respuesta que dio no repara absolutamente nada", destacó el rol del gremio, la empresa y los compañeros de ella que "se manifestaron, decidieron creerle a ella y apoyarla, porque en estos casos generalmente la mujer queda desprotegida frente a denuncias de acoso en el ámbito laboral". Si bien todavía no hay información precisa sobre el futuro o la continuidad de Paluch en el canal, fuentes del Satsaid, el sindicato de los trabajadores de televisión, dijeron que "lo único que trascendió es que esta semana el periodista no iría a trabajar" a América TV.

ari paluch. Periodista.