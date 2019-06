Argentinarecibió 659 solicitudes de asilo

La Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación informó ayer que desde diciembre de 2018 asistió a 659 personas.

La mayoría de las solicitudes fueron de personas provenientes de Venezuela (269), seguidas por ciudadanos de Senegal (92) y de República Dominicana (74).

La mayor parte de ellos tienen entre 18 y 29 años (197); 162 son menores de 18 años; 435 son hombres y 223 mujeres, siempre según el reporte.

Entre estas últimas, "gran parte de las asistidas son víctimas de situaciones de violencia de género en sus países de origen. También se presentaron casos de personas que fueron discriminadas y perseguidas por su identidad de género u orientación sexual", indicó la comisión.

El informe también agregó que "las personas refugiadas tienen derecho a no ser devueltas al país donde su vida correría peligro, y no deben ser rechazadas en frontera; tienen derecho a no ser discriminadas por ninguna razón, incluyendo el color de su piel, su situación social, sus creencias religiosas, género, orientación sexual, nacionalidad u opinión política".

Y añadió que también tienen derecho a ser asistidas por un abogado durante todo el procedimiento; a conservar la unidad familiar y a ser auxiliadas en forma gratuita por un traductor/a o intérprete calificado/a, entre otras cuestiones.

Para la comisión, "la definición de persona refugiada debe ser interpretada con perspectiva de género".

Esto, acotó, implica "brindar protección a las víctimas de persecución por motivos de género, que abarca causas tan variadas como actos de violencia sexual, violencia familiar, planificación familiar obligatoria, mutilación genital femenina, castigo por transgresión de costumbres sociales y pertenencia al colectivo LGBTI".