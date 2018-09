La Argentina es el país mejor posicionado en Latinoamérica para integrar la digitalización y robótica a su economía, según un informe internacional.

Con la automatización de avanzada, los empleos para los humanos podrían ser mejores, más significativos, aunque incluso aquellos países más preparados para el futuro del trabajo deben repensar la educación y la capacitación a fin de preparar a las personas para los trabajos del mañana.

Corea del Sur, Alemania y Singapur son los países mejor preparados del mundo para integrar la automatización inteligente en sus economías, según un índice y un informe publicados por The Economist Intelligence Unit y ABB.

En cuanto a la Argentina, se encuentra en el puesto 17 sobre un total de 25 países que fueron elegidos para realizar el informe.

Este ránking mide la preparación de cada uno para los desafíos y oportunidades de la automatización inteligente en base a tres ejes: entorno de innovación, políticas educativas y políticas del mercado laboral.

En el primero, Argentina se ubica en el puesto 19 en el segundo en el 12 y en el tercero, en el 24.

A pesar de esta decaída en el eje de políticas laborales, Argentina alcanzó un promedio de 51.7 puntos, superando así a todos los países de la región incluidos (Brasil, Colombia y México).

El informe "The Automation Readiness Index (ARI): Who Is Ready for the Coming Wave of Innovation?" concluyó que hasta los países más preparados deben mejorar las políticas de educación y los programas de capacitación, así como un nuevo enfoque en el aprendizaje permanente.

Además, recomendó que esas políticas y programas deben "procurar que la rápida adopción de las tecnologías de automatización y la digitalización no deje a la gente sin preparación para los puestos nuevos y más afines a los humanos que van a ir creándose a medida que los robots y los algoritmos absorban más y más tareas rutinarias que pueden automatizarse".

"El informe muestra el patrón de éxito del futuro. Debemos aprovechar esas recomendaciones. El ritmo de la innovación y el cambio laboral de hoy es tan rápido que todos deben tener acceso al aprendizaje continuo. Aumentar el potencial humano con la tecnología de una manera responsable, a la vez que se brinda educación y capacitación continua, es una oportunidad para impulsar la prosperidad y el crecimiento", explicó Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB.

El informe, que publica una investigación hecha en 25 países sobre su preparación para la automatización y los clasifica, descubrió que muchos países en todo el mundo recién están empezando a comprender las oportunidades y los desafíos planteados por la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización basada en robótica.

El informe destaca que, ya sea que los formuladores de políticas estén listos o no, las empresas están integrando rápidamente la IA y la robótica avanzada en sus operaciones.Como la adopción de esas tecnologías va a acelerarse en los años venideros, su impacto en las economías y la mano de obra va a ser más claro y urgente; al igual que la necesidad de una acción conjunta en educación y capacitación.

Además de Corea del Sur, Alemania y Singapur, los 10 países con mejores posiciones para enfrentarse a esta oleada de cambios son lo demás integrantes del índice ARI, en orden de clasificación: Japón, Canadá, Estonia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

El análisis del informe se basa en un índice nuevo y original, creado por The Economist Intelligence Unit, así como en una serie de entrevistas con expertos de todo el mundo.Las clasificaciones se determinaron sobre la base de un total de 52 indicadores cualitativos y cuantitativos seleccionados en consulta con expertos en automatización, educación y economía.