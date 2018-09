Cuatro familiares de tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan fueron aceptados como veedores para participar de la búsqueda de la embarcación que realizará la empresa Ocean Infinity en el Mar Argentino. La misión de búsqueda da así un importante paso adelante. La esperanza es que el moderno buque de búsqueda de esta empresa, el Seabed Constructor, encuentre finalmente al submarino, perdido durante una navegación muy difícil el pasado 15 de noviembre de 2017.

Tal como se había anticipado en la licitación que realizó meses atrás el Ministerio de Defensa, una comitiva de familiares participará de los rastrillajes en las aguas argentinas. Se trata de Silvina Krawczyk, hermana de la teniente de navío Eliana Krawczyk (esta joven mujer de 35 años fue la primera submarinista de la Armada argentina y de Latinoamérica); Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y uno de los abogados en la causa judicial que investiga la desaparición del buque; José Luis Castillo, hermano de cabo principal Enrique Castillo; y Fernando Arjona, hermano de cabo principal Alberto Arjona.

La empresa "Ocean Infinity dio la aprobación a los cuatro veedores propuestos por los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, luego de varias pruebas de aptitud física, como también técnicas. Serán encargados de verificar todo el proceso de navegación, de la nueva búsqueda de los 44 tripulantes desaparecidos hace ya 289 días", se informó a través del Facebook oficial "Los 44 del ARA San Juan".

Examen y votación

Además de los estudios médicos a cargo de un profesional noruego, los postulantes a veedores debían cumplir con requisitos, como conocimiento del idioma inglés y experiencia en navegación, entre otros. Surgidos de una votación de la que participaron 41 de las 44 familias, Krawczyk, Tagliapietra, Castillo y Arjona ahora viajarán hacia la zona del Mar Argentino para embarcarse en el buque Seabed Constructor, que tiene previsto atracar en Comodoro Rivadavia el próximo 6 de septiembre, proveniente de Ciudad del Cabo.

Los familiares volarán hacia la ciudad chubutense el próximo 5 de septiembre, para embarcarse al día siguiente. "Tenemos muchas expectativas de encontrarlos. Nuestro rol como veedores es verificar y velar por que se extraiga toda la información posible, tanto imágenes como muestras. Así como también que todo se dé con absoluta transparencia y se cumpla con lo planificado", remarcó Tagliapietra en diálogo con la agencia NA. El abogado querellante y padre de uno de los tripulantes destacó que el Seabed Constructor "es de lo mejor en el mundo" y planteó: "Si no lo encontramos con eso, es porque non están ahí. Los encontramos o nos volvemos con la certeza de que en determinada área no están y hay que replantear todo". En buque estadounidense cuenta con 8 minisubmarinos no tripulados de exploración, lo que aumenta enormemente la capacidad de búsqueda con un solo buque.

Además de los familiares veedores, también habrá tres representantes de la Armada Argentina. Una vez que las tareas de rastrillaje comiencen, está previsto que la Armada y los familiares brinden dos partes diarios sobre el avance de la búsqueda: uno a las 6 y otro a las 16.

Por otra parte, Tagliapietra lamentó que la causa judicial que lidera la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, "hace un tiempito que está estancada y sólo sosteniéndose con testimonios". Navegando con bandera de Noruega, la embarcación de Ocean Infinity, de 115 metros de eslora y 22 de manga, cuenta con un helipuerto, ocho submarinos no tripulados que pueden alcanzar los 6 mil metros de profundidad, un laboratorio informático, brazos mecánicos, lanchas y camarotes con capacidad para unos 100 tripulantes.

La empresa con sede en la ciudad norteamericana de Texas ganó la licitación internacional que hizo la Armada Argentina y sólo cobrará los 7,5 millones de dólares si encuentra los restos del submarino ARA San Juan.

Ocean Infinity fue seleccionada tras la intervención de la Comisión de Asesoramiento Técnico del Proceso de Contratación y de una Comisión Evaluadora de Contrataciones de la Armada Argentina.

El submarino desapareció el pasado 15 de noviembre, cuando se trasladaba desde Ushuaia al Apostadero Naval de Mar del Plata.

Según informaron organismos internacionales, ese día en pleno Mar Argentino se registró "un evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" que habría afectado al submarino.





Nueva etapa para un largo calvario

El 30 de noviembre de 2017, 15 días después de la desaparición del ARA San Juan, la Armada daba por terminado el "rescate" de los 44 tripulantes. Ese día se terminaron las escasas esperanzas. "No habrá salvamento de personas", dijo aquel día el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada. Sí continuaría el operativo de búsqueda. El 27 de diciembre Estados Unidos retiraba su buque Atlantis y Rusia la siguió el 5 de enero con su buque Yantar. Quedaron en operaciones naves de la Armada, varios "avisos" en especial. Hasta que paulatinamente la falta de nuevos "contactos sonar" hizo que también los buques argentinos dejen la búsqueda. Luego se licitaría la nueva búsqueda, que resultó accidentada y se suspendió, para pasar a ofrecer una recompensa. Finalmente el 6 de agosto la firma Ocean Infinity ganó la prelicitación bajo la modalidad "se paga si se encuentra".