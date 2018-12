La actriz Anabel Cherubito reveló que sufrió un abuso sexual a los 9 años y que no pudo "contarlo" hasta los 30, en terapia. "No fui capaz de poder hablarlo y contar cómo fue y qué fue lo que me pasó. Estas cosas se cuentan cuando uno puede", dijo, emocionada.

"Te da vergüenza, tienes miedo de que te culpen y te sientes culpable. El 'Mirá cómo me ponés' es muy típico", señaló con Luis Novaresio en A24.

Sobre su caso a los 9 años, aclaró que "no llegó a haber penetración porque me pude escapar. Pero en un momento estaba totalmente desnuda con un hombre chupándome todo el cuerpo, y pude escaparme. De este hombre me acuerdo perfecto, y cada vez que veía a un hombre parecido a él me subía a un árbol, porque tenía miedo", contó.

>> "No esperamos más nada. Por eso hicimos lo que hicimos ayer. Porque ya no tenemos más ganas de esperar. Porque la Justicia es patriarcal"