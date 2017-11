Los seis "días de descanso puentes" establecidos ayer por el gobierno para los próximos dos años no son feriados sino "días no laborables", como el Jueves Santo o el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, que recuerda el Genocidio Armenio.

Esta diferencia técnica puede resultar determinante para algunos trabajadores, ya que cada empresa podrá decidir si darles o no el día libre a sus empleados. Y los que estén obligados a cumplir con sus tareas habituales no recibirán un plus salarial.

En los días no laborables no hay actividad en la administración pública ni se dan clases en las escuelas y universidades. Pero en la actividad privada prima la voluntad del empleador. "Si la empresa lo decide, el empleado tiene la obligación de asistir a trabajar. Entendemos que esto ayuda, porque no entorpece ni encarece el proceso productivo de pymes o industrias que tienen que cumplir con compromisos de exportación", dijeron fuentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Según estimaciones del sector, el 80 % de las empresas suelen darles libre a sus empleados los días no laborables, aunque depende del rubro. En comercios y gastronomía, por ejemplo, se trabaja casi con normalidad.

Según confirmaron funcionarios del Ministerio del Interior, la nueva implementación de los puente como "días no laborables con fines turísticos" fue decidida por el gobierno para contentar a dos sectores que en estos casos tienen intereses contrapuestos: el turismo y las empresas. Mientras que en hoteles y ciudades que son destinos populares entre los viajeros destacan la importancia de contar con más movimiento interno, en la industria festejan la poder decidir si parar o no sus actividades.

Según lo publicado ayer en el Boletín Oficial, los días no laborables con fines turísticos de 2018 serán el 30 de abril, 24 y 31 de diciembre, los tres lunes previos al Día del Trabajador, a Navidad y a Año Nuevo. En tanto, en el 2019 los "puentes turísticos" serán el 8 de julio, el 19 de agosto y el 14 de octubre, que anteceden al Día de la Independencia, al aniversario de la muerte del general José de San Martín y al Día de la Diversidad Cultural.

Inamovibles

La nueva ley de feriados 27.399, establece que durante 2018 habrá 12 feriados inamovibles que son el lunes 1 de enero; carnaval (12 y 13 de febrero); Semana Santa (del 29 de marzo al 2 de abril); viernes 25 de mayo; lunes 9 de julio; lunes 20 de agosto; lunes 15 de octubre; y lunes 19 de noviembre.

En tanto, para 2019 habrá cuatro feriados inamovibles: carnaval (4 y 5 de marzo); Semana Santa (18 y 19 de abril); lunes 17 de junio; y 18 de noviembre, a los que se suman los "puente".

"Definimos los dos años próximos ya que para el sector turístico es fundamental la previsibilidad para poner la oferta en sintonía con la demanda", remarcó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. "El objetivo de nuestra gestión es tener un promedio de nueve fines de semana largos por año ya que son útiles y responden a una nueva demanda del turista que estila realizar varias escapadas durante el año", agregó.