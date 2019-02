"Ahora se puede sospechar", dijo la testigo mujer

Luana Micaela Monsalvo, de 19 años, una de las cinco personas que estaban en el salón de fiestas "Xanadú" cuando murió Natacha Jaitt, aseguró que esa madrugada huyó del lugar al enterarse de que la mediática se había desvanecido, porque ella estaba "asustada". Luana reconoció que en el encuentro había drogas, entre ellas LSD, y que "cuando preguntaron quién quiere, ella (por Natacha Jaitt) dijo: ‘Yo quiero', así que también consumió eso", dijo. La joven aseguró que en el lugar "había cocaína, pero yo nunca la llegué a ver consumir".

Monsalvo dio una entrevista a Todo Noticias, y cuando una de las periodistas le consultó si ella podría caracterizar esa reunión como "una noche de descontrol, de excesos, de droga y de sexo", respondió que no fue tan así. A lo que agregó: "No había ni siquiera música como para decir que era una fiesta, todos estaban sentados en una mesa tomando champagne... los que se drogaban se levantaban y se iban a una mesa de mármol y ahí consumían. Para mí no fue una fiesta, sino una juntada, una reunión de ellos", concluyó.

Después de insistir que ella no vio nada raro, confió que "ahora con cosas que me enteré, como lo del celular, uno puede sospechar, pero no se".

Así se refirió a las contradicciones de Velaztiqui Duarte."Yo estaba asustada y no entendía nada, entonces salí corriendo", recordó. "Primero la había visto bien (a Natacha) después no se le entendía".