reclamo. Parientes de los 44 submarinistas hicieron oír su pedido al gobierno de "no abandonar la búsqueda".

El gobierno evalúa la contratación directa de una empresa venezolana para continuar la búsqueda del ARA "San Juan", frente al pedido que hicieron ayer los familiares de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido en el Atlántico sur el 15 de noviembre pasado, al exponer ante la comisión bicameral del Congreso, que comenzó a investigar el hecho.

En representación del oficialismo, el vicepresidente de la comisión, el diputado nacional macrista Guillermo Montenegro, confirmó durante el encuentro que el Ministerio de Defensa "evalúa la contratación directa" de la empresa de servicios SEA (Sistemas Electrónicos Acuáticos), con sede en Venezuela, para continuar con la búsqueda del submarino perdido.

En una reunión en el Senado, la comisión bicameral, que integran senadores y diputados, escuchó testimonios de una veintena de familiares de tripulantes que reclamaron que "no se abandone" la búsqueda, y resolvió invitar a más tardar para el 17 de abril al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que brinde un informe sobre el caso.

A pedido de los familiares, el presidente de la comisión, el senador del Partido Justicialista José Ojeda convocó al presidente de la empresa SEA, Hugo Marino, quien brindó detalles de la propuesta que su firma -dijo- formalizó al Estado argentino para hallar al submarino, y garantizó que si la nave "está sumergida" sus equipos "la encontrarán".

Según el empresario de origen venezolano, el operativo de búsqueda del ARA "San Juan" costaría al Estado 3.800.000 dólares, para lo cual empleará "en un plazo de cien días" un equipo submarino con un sonar que "tiene una capacidad de 1.000 metros de inmersión para dar respuesta más inmediata, pero está programada para inmersiones de 4.500 metros".

Montenegro confirmó que anteayer se concretó una reunión en el Ministerio de Defensa con el empresario, cuya firma tiene sede en Caracas, para analizar la oferta. "Se está llevando adelante la evaluación de la contratación directa (de la firma mencionada)", ratificó el legislador macrista.

En la reunión de ayer, los miembros de la comisión -seis senadores y seis diputados de las principales fuerzas políticas- acordaron además librar oficios a los poderes Ejecutivo y Judicial para obtener informes respecto a las condiciones de mantenimiento del submarino, su situación en el momento de la desaparición y eventuales sumarios abiertos por las Fuerzas Armadas.

En el listado de pedidos que se cursarán hay informes a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, la Sigen (la Auditoría General de la Nación) y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), así como a los juzgados encargados de las causas por la desaparición del submarino.

En nombre del Frente para la Victoria, el diputado Guillermo Carmona pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "ratifique o rectifique información" sobre la localización del submarino debido a que "hay múltiples contradicciones" de sus explicaciones ante el Congreso respecto a los dichos del ministro Aguad.

La ex ministra de Defensa y actual diputada del FPV Nilda Garré solicitó que no se restrinja el plazo de recolección de pruebas en el seno de la comisión, y su par de Cambiemos, Luis Petri, aclaró que desde el oficialismo "no existirá ningún tipo de retaceo para incorporar prueba pertinente".

"El objetivo del gobierno es llegar al esclarecimiento sin que exista encubrimiento de nadie", sostuvo.

Todos los familiares que expusieron ante la comisión ayer a la mañana coincidieron en reclamar que no se detenga la búsqueda y formularon un pedido unificado para que se contrate a la empresa SEA para continuar con el operativo de rastrillaje.

Claudio Rodríguez, hermano del jefe de máquinas del submarino, Hernán Rodríguez, dijo que con la metodología de búsqueda utilizada hasta el momento "no se está encontrando y probablemente se esté pasando por arriba de él un montón de veces".

"Estamos en un estado de desesperación y este señor (por el empresario Marino) nos dice que tiene toda la certeza de que lo puede encontrar. Pedimos la contratación", recalcó, y añadió que el presupuesto que pide "es menor de lo que es la recompensa (de cuatro millones de dólares ofrecida por el gobierno).

A su lado, Mabel Castillo, hermana del tripulante Enrique Castillo, declaró: "Estamos esperando una decisión de ustedes, es lo único que pedimos, que lo encuentren con tecnología y después discutimos qué pasó".

