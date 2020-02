Aguer: "Es una típica aspiración de la burguesía"

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, escribió un artículo en el portal español Infocatólica. "El crimen del aborto fue empleado por los regímenes totalitarios y los imperialismos para evitar el crecimiento poblacional de los países pobres; y es una típica aspiración de la burguesía. Causan pena los partidos de izquierda, que en su ceguera ideológica no entienden que las mujeres pobres, en general, no quieren desprenderse de su hijito, aun cuando haya sido concebido contra su voluntad. Ellas poseen el sentido de la vida, del orden natural, despreciado por las sociedades cómodas de un Occidente deshumanizado. En muchos políticos argentinos los prejuicios ideológicos se imponen sobre la reflexión que descubre la verdad del ser; ignoran o repudian el concepto metafísico de naturaleza, y por tanto no pueden aprehender la realidad que este designa y el orden natural que de ella se sigue", sostiene Aguer.