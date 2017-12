Aguer criticó que a Jesús se lo reemplace por Papá Noel

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, criticó el reemplazo de Jesucristo por Papá Noel como figura dominante de los festejos navideños, y aseguró que el célebre personaje de barba nutrida "no tiene nada que hacer en estas pampas", durante su reflexión semanal en televisión, informó hoy la agencia católica Aica.

"¡No nos pueden birlar la realidad histórica de los hechos! Digan: suprimimos el 25 de diciembre y no existe más esa fiesta, pero reemplazar el Nacimiento de Jesucristo por la venida de Papá Noel, eso no!", advirtió el religioso.

Aguer pidió respetar los símbolos navideños, tras lo cual aseguró que se "ha reemplazado a Jesucristo por Papá Noel" y dijo que existe "una descristianización espontánea de la sociedad, pero que también es inducida voluntariamente".

"Hoy se intenta reemplazar la imagen por excelencia de la Navidad que es el pesebre. Nadie puede dudar cuando ve el pesebre que se trata del nacimiento de Jesucristo. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Salvador", explicó.

El prelado se expresó a favor del uso del tradicional árbol de Navidad, "que es un signo cristiano sin duda alguna" porque "representa el árbol de la vida que es Jesucristo", pero consideró que utilizar a Papá Noel como signo de la Navidad "es mucho más ambiguo".

"Acá hay un cambio subrepticio porque han reemplazado a Jesucristo por Papá Noel y no lo digo en vano. No nos toquen nuestras fiestas por favor, no nos engañen!", insistió. "Papá Noel no tiene nada que hacer en estas pampas y en estos calores de diciembre y es culpa de Coca Cola, es culpa de la publicidad o del imperialismo", aseguró y criticó a los "antiimperialistas, como la gente de izquierda por ejemplo, (porque) no se les ocurre pensar que Papá Noel es un representante del imperialismo".