El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, dijo que no existe tecnología en el mundo que permita rescatar el submarino ARA "San Juan" de las profundidades del Atlántico Sur, pese al reclamo de varios de los familiares de los 44 tripulantes para que sea reflotado.

"Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino y no debe haber en el mundo ninguna tecnología para traer de los 900 metros de profundidad una mole de 2.300 toneladas de peso", declaró Aguad a radio Mitre.

El ministro se mostró firme al asegurar que "no es que sea una decisión (del gobierno, es que) no se puede (reflotar)".

Aguad video

Pese a los cuestionamientos que recibió desde la desaparición del submarino el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba desde Ushuaia rumbo a su base en Mar del Plata, el ministro aseguró que "siempre" dijo la verdad.

El ARA "San Juan" fue hallado el viernes colapsado en el fondo del mar, unos 500 kilómetros al este de las costas patagónicas, muy cerca de donde los hidrófonos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) detectaron a las 10:51 horas del 15 de noviembre de 2017 una "falla hidroacústica" compatible con una implosión.

Dos horas antes se había recibido la última comunicación desde el sumergible. "Hemos encontrado la aguja en el pajar. No lo habían torpedeado, no lo habían bajado, no estaba a 400 millas, el submarino estaba ahí. Y fue muy corto el período desde que pasó el problema que tuvo hasta que naufragó la nave. Fueron dos horas desde la última comunicación del comandante de la nave hasta que se escuchó la anomalía hidroacústica. Siempre les dijimos eso y los hechos demostraron que esa es la verdad", insistió Aguad.

arasanjuan.jpg Desenlace. Parte de los familiares de los tripulantes se concentraron ayer en la base naval de Mar del Plata.

Reclamo de familiares. Varios familiares de los 44 tripulantes del submarino reiteraron hoy su reclamo para reflotar el submarino. "Le pido por favor al presidente (Mauricio Macri) que tenga un poco de sentimientos. Nos hubiera gustado que el presidente nos reciba sin tener que padecer tanto y le pedimos por favor que reflote el submarino", declaró Yolanda Mendiola, madre de un tripulante, en Mar del Plata.

Zulma Sandoval, madre del suboficial Celso Vallejos, señaló además que la empresa estadounidense contratada para la búsqueda, Ocean Infinity, "dijo que hasta 1.250 metros de profundidad se podía rescatar el submarino pero dependiendo de su estado".

La familiar instó a la jueza a cargo de la investigación del naufragio, Marta Yañez, que decida si ordenará o no el reflotamiento.