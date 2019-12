Acusan al príncipe Andrés de abusar hace 18 años de una adolescente británica

El príncipe británico Andrés fue acusado de abuso sexual por Virginaia Giuffre, una mujer que asegura que fue objeto de abuso cuando ella tenía 17 años, publica la web La Voz de Galicia.

"Esta no es una sórdida historia de sexo. Esta es una historia de tráfico. Esta es una historia de abuso y es una historia de vuestra realeza", la que habla es Virginia Giuffre, la mujer que asegura que fue una "esclava sexual" de Jeffrey Epstein y que el magnate la obligó a mantener relaciones con el príncipe Andrés de Inglaterra cuando ella era menor de edad.

La BBC emitió la noche del lunes un programa especial de investigación titulado "El príncipe y el escándalo Epstein", en el que se dieron todo tipo de detalles sobre la relación entre el hijo de la reina Isabel II, el millonario estadounidense acusado de pederastia (que se suicidó este verano en la cárcel) y las jóvenes encargadas de complacerlo a él y a sus amistades.

"Le imploro a la gente del Reino Unido que se ponga de mi lado, que me ayude, que no acepte estas cosas", aseguró Virginia Giuffre durante la entrevista. "El sabe lo que ocurrió, yo sé lo que ocurrió. Y sólo uno de los dos está diciendo la verdad", reiteró la mujer.

La presunta víctima ha vuelto a narrar los encuentros sexuales que tanto Epstein como Ghislaine Maxwell, la mujer encargada de captar y aleccionar a las jóvenes para complacer al magnate, la obligaron a mantener con el Duque de York. Relató cómo Maxwell la llevó al club nocturno Tramp, en Londres, donde el hijo de la reina Isabel II le pidió bailar. «Era el peor bailarín que he visto en mi vida. Sudaba tanto que parecía que estaba lloviendo por todas partes», cuenta Giuffre, que anteriormente se llamaba Virginia Roberts. «Estaba asqueada, pero sabía que tenía que mantenerle feliz, porque eso era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí», agregó. Las princesas Eugenia y Beatriz, con el príncipe Andrés. Las hijas del príncipe Andrés, desoladas por la caída en desgracia de su padre Martín Bastos Cuando abandonaron la discoteca, Maxwell le dio instrucciones sobre lo que debía hacer a continuación: «En el coche, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrés lo que hago por Jeffrey, y eso me pone enferma», rememoró. La mujer, que ahora tiene 35 años, asegura que aquella noche mantuvo relaciones sexuales con el duque de York en una propiedad de Maxwell en el opulento barrio londinense de Belgravia. No fue la única vez. La presunta víctima asegura que lo mismo ocurrió hasta en tres ocasiones a lo largo de 2001. La entrevista concedida por Giuffre a la BBC fue grabada antes que la que la misma cadena emitió con el príncipe Andrés. Una entrevista que pretendía ser un lavado de cara y que tuvo el efecto contrario. Las inverosímiles explicaciones, las evasivas a la hora de responder a las acusaciones de abuso sexual y, sobre todo, la falta de empatía con las afectadas destrozaron la imagen del duque de York,