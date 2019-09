Actrices Argentinas denunció por acoso a un ex funcionario porteño

El colectivo Actrices Argentinas volvió a hacer escuchar su voz de denuncia. Ayer, en conferencia de prensa, la organización de actrices denunció por abuso sexual y maltrato al ex director del Centro Cultural San Martín Diego Pimentel, a quien no nombraron en ningún momento. Pimentel ya está sometido a proceso penal y renunció a su cargo a fines de agosto (ver aparte).

En la conferencia, las actrices Julieta Diaz, Jazmín Stuart, Laura Azcurra, Thelma Fardin y la propia denunciante, la comunicadora y maquilladora Anahí de la Fuente, entre otras, leyeron un comunicado en el que denunciaron el "acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín" por parte del ex funcionario.

"Repudiamos por completo el hecho que personas que ejercen este tipo de violencia ocupen estos cargos de poder y decimos 'basta'", sentenció Jazmín Stuart al comienzo de la conferencia. Tras la lectura, De la Fuente enfatizó: "Si bien lograron quitarme mi sustento económico y autoestima no voy a permitir que me vuelvan a hacer daño". En cuanto a la decisión de las actrices de no dar en ningún momento de la conferencia el nombre del acusado, indicaron que tomaron esa decisión para "no darle más protagonismo". Sin embargo, el caso de Pimentel era ampliamente conocido, al menos en el ambiente teatral de Buenos Aires.

Las actrices también reclamaron la "reincorporación de las trabajadoras que se animaron a denunciar" y cuestionaron el "sistema que protege a los victimarios y no a las víctimas". Se referían a que De la Fuente y otras empleadas, que estaban contratadas, fueron despedidas luego de denunciar a Pimentel. "Estamos juntas y no nos callamos más", sentenció Fardín hacia el final de la lectura del documento y el auditorio estalló en un aplauso.

En distintos tramos se pronunciaron contra los "contratos basura avalados por el Estado". "Basta de encubrimiento, de amiguismo que pone a agresores en espacios de poder; basta de silenciar a las victimas a través de actos intimidatorios y amenazas. La mayoria de las veces este funcionamiento es propiciado por modos de contratación basura avalados por el Estado, el cual no asegura la protección de los derechos básicos de les trabajadores", se afirma en el texto leído por las actrices.

Como habían anticipado en un comunicado, la convocatoria, desde las 18:30 en el auditorio Bauen del centro porteño, tenía como objetivo "visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral precarizado, a raíz del acompañamiento a la denuncia de un caso paradigmático para la cultura, la educación y el Estado". La denuncia se llevó cabo en conjunto con los colectivos de autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas, músicas, trabajadoras de centros culturales, colectivos feministas y transfeministas. Pero también con organizaciones de Derechos Humanos. "Llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos. Estamos unidas. Somos cada vez más", concluye el escrito difundido.

Como ocurrió en diciembre pasado con Thelma Fardin, no trascendieron detalles del caso hasta que se conoció la denuncia. Sólo se había informado oficialmente que se trataba de "hechos ocurridos en el ámbito de la cultura". Sin embargo, desde el colectivo se había filtrado que el denunciado iba a ser Pimentel y la denunciante Anahí de la Fuente, lo que se confirmó. En marzo de este año, Anahí de la Fuente, una maquilladora profesional, performer y comunicadora, había denunciado en la Justicia por acoso sexual y maltrato a Pimentel. En junio de 2017, De la Fuente había comenzado a trabajar en el Centro Cultural San Martín. Manejaba las redes sociales de la institución.No volvió a conseguir trabajo desde que fue despedida luego de denunciar a Pimentel.