Abuelven al sommelier acusado de matricidio

Luciano Sosto, el sommelier acusado por el crimen de su madre, Estela Garcilazo, ocurrido en 2013 en un departamento del barrio porteño de Palermo, fue absuelto ayer por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

La Cámara anuló ayer el fallo de un tribunal oral porteño que había dispuesto a fines de 2015 la prisión perpetua del imputado.

Casación hizo lugar de este modo a una apelación presentada por la defensa del acusado y dispuso su liberación. En su acusación, la fiscal del juicio, Diana Goral, había pedido para el sommelier la condena a prisión perpetua por entender que había matado a su madre tras una discusión.

Según la fiscal, Sosto estranguló a su madre, de 69 años, durante una discusión originada en que la mujer se negó a darle dinero para comprar drogas y financiar a los "taxi boys" que solía contactar.

El crimen se produjo 26 de diciembre de 2013 en el edificio ubicado en Seguí 4444, donde el sommelier vivía en el 5ºB y su madre en el 4ºB.

En la investigación, la causa tuvo también otro imputado, el hijo de un comisario retirado de la Policía Federal.

El joven fue incriminado por el propio Sosto, quien dijo que ambos solían tener encuentros sexuales en los que además consumían juntos cocaína.

Según "Lucky" Sosto, en alguno de esos encuentros el joven pudo haber hecho copias de las llaves del departamento de su madre para robarle. El imputado por el sommelier finalmente fue sobreseído por la Justicia porque pudo probar que el día del crimen primero estuvo con su novia y luego en lo de una amante.

"Me parece una falta de respeto la imputación. Yo soy homosexual desde hace 15 años a la fecha. No me gustan las mujeres. Menos las mujeres grandes y mucho menos una persona que es mi madre", se había defendido en su última indagatoria Sosto ante versiones que hablaban de una relación incestuosa.