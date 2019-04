El cura Fernando Yáñez quien estaba acusado por el abuso de dos menores en 2013 cuando estaba a cargo de un hogar, fue absuelto por un tribunal de San Rafael, Mendoza. "Perdono de corazón a todos los que me acusaron falsamente", dijo el cura. Yáñez y destacó que "espero que el obispo, después de haberme calumniado públicamente, me devuelva el ministerio del sacerdocio". La acusación contra Yáñez cayó porque el denunciante nunca apareció para corroborar sus dichos iniciales, no se lo pudo localizar para estas audiencias y reafirmar su denuncia. "El principal elemento de prueba era la declaración de una víctima que hace cuatro años que no puede ser encontrada", dijo el fiscal Javier Giaroli.





Liberan a tres miembros de la "manada"

Tres de los siete hombres que estaban detenidos desde el pasado 2 de este mes imputados de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la cantidad de participantes" y "hurto" a un joven de 25 años en Córodba, quedaron libres. Es diferente la situación de los otros cuatro acusados, que permanecerán en la cárcel de Cruz del Eje. El ataque al joven ocurrió el último 16 de febrero en Sebastián Elcano.





"Provida" objetan a candidata a defensora

Las organizaciones que integran Unidad Provida, contrarias a la legalización del aborto, cuestionaron la nominación de Marisa Graham como primera Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y consideran que "no es idónea" para el cargo porque "avala el descarte de personas". La Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propuso ayer a Graham como Defensora, cargo que permanece vacante desde su creación en 2005.