La diputada nacional de Cambiemos Marcela Campagnoli propuso que en lugar de despenalizar el aborto, el Estado disponga que la mujer que desee interrumpir un embarazo lo continúe hasta el quinto mes para que "le podamos sacar ese niño de su vientre, que la ciencia le dé vida en una incubadora y hacemos una adopción prenatal".

En diálogo con la FM 99.9 de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, la legisladora, que antes fue secretaria de Educación en el municipio de Pilar y llegó al Congreso de la mano de la diputada Elisa Carrió explicó su propuesta: "¿Qué es lo que te quiero decir? Contengamos a esa madre. Hasta la semana en la que le podamos sacar ese niño de su vientre para que pueda tener vida. De un montón de familias me han escrito «por favor, piensen en los que tenemos que adoptar, que no tenemos hijos. También dennos una oportunidad para dar amor». La muerte nunca es una solución".

"Podemos decirle a la madre, hoy la ciencia puede decirle «en la semana 20, 21, ese embarazo que vos no querés yo lo puedo sacar y le puedo dar vida en una incubadora y hacemos una adopción prenatal». Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para no generarle el trauma a esa mujer, que es de por vida. Tengo conocidas que han abortado y he acompañado espiritualmente a muchas", advirtió.

Campagnoli agregó que "la contención de la madre que no quiere tener ese hijo, que es fundamental, porque las mujeres fuimos diseñadas para dar vida, y matar algo que está en nuestros órganos nos genera traumas terribles, y hoy la ciencia, la neonatología ha avanzado tanto. En el siglo XX un sietemesino se moría. En el año 2000 niños con 28 semanas de gestación mantenían su vida fuera del útero materno en una incubadora. En el año 2008 semana 21 con 200 gramos nació en Estados Unidos Amilia, en el Hospital Baptista de Miami. El año pasado, una amiga mía tuvo gemelos: 600 gramos. Hoy están perfectos esos chicos".

Apoyo al aborto

Por su parte, la senadora justicialista por La Pampa Norma Durango afirmó que está "a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo", al tiempo que destacó la importancia de "educar y prevenir".

"Yo estoy a favor. No a favor del aborto, estoy a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No es un juego de palabras, es una postura política, es el entendimiento de lo colectivo por sobre lo personal", sentenció Durango.

La senadora, que forma parte del interbloque del PJ, remarcó que estar a favor de la despenalización "no implica estar a favor del aborto, es estar a favor de garantizar que las mujeres tengan libertad de decidir sobre su propio cuerpo, es garantizarles atención médica que evite la clandestinidad que las mata".

Mediante un comunicado, la legisladora por La Pampa destacó que la consigna central de la campaña a favor de la despenalización del aborto es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". Al respecto, indicó que ese orden "no es otra cosa que educar y prevenir" con el fin de evitar el aborto, y agregó: "Lo que debemos conseguir entre todas y todos es que no falle la educación, ni la planificación responsable".

"Siento la obligación de escuchar las razones de los distintos sectores, y creo que los datos de la realidad no pueden soslayarse", afirmó la pampeana. Ademas, sostuvo que "es innegable el alto número de secuelas incapacitantes que puede generar un aborto clandestino" y aseguró que "hay un gran negocio, esto es, hay un importante movimiento de dinero detrás del aborto clandestino".

"Como senadora siento que en este momento mi compromiso debe ser mayor porque se ha instalado el debate en la sociedad, pero particularmente por mi responsabilidad como senadora de la Nación", señaló.

Añadió que "no sólo despenalizando se evitan mujeres muertas, también haciendo cumplir programas de salud sexual y reproductiva" y subrayó que en eso, la provincia de La Pampa "ha sido pionera".

"Por eso digo que el rol en el Senado me hace asumir con gran responsabilidad el tratamiento de este tema, fundamentalmente dando lugar a la expresión, al debate, al intercambio", concluyó.

Durango se sumó así al senador de Cambiemos y presidente del PRO, Humberto Schiavoni, quien días atrás se manifestó abierto a la despenalización, y al jefe del interbloque del PJ, Miguel Pichetto, quien subraya su postura "laica" frente a los temas de Estado.