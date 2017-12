Daniel Passarella, ex jugador y ex técnico de River y de la selección nacional, y ex presidente de River, sufrió ayer el incendio del auto en el que se movilizaba por la provincia de Santa Fe, sobre la ruta provincial 1,a la altura del kilómetro 85, en el ingreso a la localidad de Helvecia, donde tanto él como su acompañante lograron salir ilesos de la situación.

El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando, por causas que intentan establecerse, se desataron las llamas en el vehículo del ex dirigente del club de Núñez. Señalan que podría ser "desperfecto eléctrico".

Lo cierto es que Passarella y su acompañante salieron ilesos del vehículo y fueron auxiliados por otros automovilistas que pasaban por el lugar.

Personal de bomberos extinguió las llamas, pero el vehículo sufrió una destrucción total por las llamas.