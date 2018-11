"Yo no quiero justicia, les quiero arrancar los ojos", dijo el padre de la chica asesinada

El padre de Zaira Ailen Rodríguez, la piloto de karting asesinada de un tiro en la cabeza por motochorros en Villa Ballester, aseguró hoy que no quiere justicia sino "arrancarle los ojos" a los autores del crimen de su hija.

"Estamos en un momento delicado. Mi familia está pasando por un momento muy malo. Nos mataron a nuestra hija", dijo esta tarde el padre de Zaira, en la puerta de la casa donde ocurrió el hecho.

"No tengo palabras porque lo único que quiero es arrancarle los ojos, no se merecía mi hija tener esto. Que no se me crucen porque los voy a destruir", agregó el padre.

>> Leer más: Una joven fue asesinada de un balazo delante de su novio durante un asalto

El hombre, entre lágrimas, dijo que lamentablemente "le tocó" a su hija, que "no pudo vivir nada de su vida" y que "tenía mucho por delante".

"Pero que se quede tranquila mi hija. Yo no quiero justicia, les quiero arrancar los ojos porque me la llevaron", insistió el papá de Zaira.

Por la mañana, Pablo, el hermano de la víctima contó que a su hermana le dispararon pese a que ella y el novio "no se resistieron" y explicó que todo sucedió cuando varios miembros de la familia estaban por salir rumbo al cumpleaños de su abuela.

"Estaba viniendo mi hermana y de repente escuchamos cinco o seis tiros. Estaban en la puerta de mi casa", señaló.

"No sé si los venían siguiendo pero sé que el novio de mi hermana paró acá y cuando vio que se acercaban dos motos, arrancó", explicó.

"Cuando Nicolás arrancó, aceleró con todo y empezaron a disparar de atrás y una de esas balas le pegó a mi hermana", precisó Pablo.

Agregó que, de acuerdo a lo que pudo saber por Nicolás Impiombato, novio de Zaira y piloto de TC Mouras, el motochorro se acercó y le dijo que "se baje del auto amenazándolo con el arma".