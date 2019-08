Tras la difusión del audio y las explicaciones de Jazmín Stuart, fue Yanina Latorre quien reveló haber sido invitada a participar y, tras negarse, mandó al frente a varias famosas que se acercaron al "Telar de la abundancia", señalado por las autoridades como una estafa.

Latorre aseguró que ella pudo haber ingresado luego de ser invitada por la periodista Nara Ferragut, que a su vez había ingresado a través de la bailarina Barby Silenzi. "Yo no creo que entren como boludas, a mí me lo ofrecieron y dije que no. Tengo toda la rama y está lleno de famosas, tengo un montón de datos”, contó Yanina.

"Me lo ofreció Nara Ferragut, de buena fe. Me senté a tomar un café. Me mandó un video, un audio como el de Jazmín Stuart, todo el estatuto, me dijo que había una reunión todos los miércoles. Y yo le digo, 'todo muy lindo, pero no confié ¿por qué para ser espirituales tengo que poner 1400 dólares?", agregó.

Luego de nombrar a Silenzi, aclaró: "No tiene un mango y necesita la guita"; En tanto, sobre su compañera, Ferragut, informó que al final no cobró nada y todavía espera que le devuelvan la plata que invirtió.

Latorre arremetió contra las famosas que ganaron dinero gracias a esta red: "Carla Conte cobró 10 mil dólares. ¿Los va a devolver? María Carámbula cobró una cifra exorbitante que no me animo ni a decir porque supera los 50 mil dólares. Juana Repetto también cobró me están avisando. Edda Bustamante, que terminó saliendo cuando empezó a sospechar, Emilia Mazer ¿van a llamar a las otras?".

El "Telar de la abundancia" responde a una modalidad de fraude que se aprovechó del factor del empoderamiento feminista para engañar a miles de mujeres y quedarse con su dinero.