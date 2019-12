La ex de Diego Maradona, Verónica Ojeda, visitó a Susana Giménez en su programa de anoche por Telefe y habló de su relación con el padre de su hijo y de la salud de Dieguito Fernando de 6 años que sobre el final también se sumó al living de la diva.

"Hace tres años estamos haciendo un tratamiento muy intenso con Dieguito Fernando", aseguró Ojeda, que contó que cuando su hijo cumplió tres años "le diagnosticaron autismo".

"Yo no sabía nada lo que significaba. Empecé a investigar. Hasta que me dicen que tenía que ir a Estados Unidos por unos tratamientos". Según contó, ella viajó y luego de gran número de estudios, descartaron que Dieguito Fernando tenga autismo, sino que posee "un retraso en el habla". "Se llama trastorno específico del lenguaje (TEL)", contó.

"Me quedé allá y avanzó un montón. En Argentina busqué a los especialistas. Sufrimos mucho. Solo tuve el apoyo de mi mamá y de mi papá, de mi familia", reveló Ojeda, que el año pasado aceptó la propuesta de Diego para que lo acompañe a México y continúe allá el tratamiento de su hijo.

"¿Es por algo emocional?", le preguntó Susana. Y Ojeda confesó: "Tenía un bloqueo emocional grande. Y cuando yo me lo llevé a México, estar más cerca de su papá ayudó un montón". Actualmente, Dieguito cuenta con una maestra de apoyo en el colegio y también hace terapia.

Ojeda aseguró que Maradona paga los tratamientos, pero le apuntó por sus ausencias: "Tenés que estar o no estar. Por momentos Dieguito tiene una familia con primos, tías, hermanas, entre comillas, y de un día para otro desaparecen".

"Las puertas de mi familia están abiertas siempre. Una de las hermanas insinuó que yo no estaba dispuesta a que Diego vea a su hijo, y eso no es así. Nada que ver", siguió Ojeda, muy dura con Dalma y Gianinna Maradona.

Luego, ante la consulta de la diva, Ojeda negó que Diego haya ejercido violencia contra ella o su hijo en México, aunque sí reconoció que tuvieron fuertes peleas y que la convivencia no fue la mejor. "Acá se decían muchas cosas. No fue así. Diego tiene un caracter muy especial. Y su hijo también tiene su mismo caracter. Y yo estoy acostumbrada a vivir solo con Dieguito y él no está acostumbrado a estar con mucha gente. Por lo que eso es un tema. Cinco meses así es complicado. Era un multitud en la casa", dijo Ojeda, que reveló que está en pareja. "Estoy con alguien, pero lo quiero preservar".

Sobre el final de la nota, Dieguito se sumó al living de Susana y, mientras jugaba con distintos juguetes, aseguró ser de River y se mostró fanático de las milanesas. "Papá vení a visitarme. Papá te amo", dijo el niño, ante la insistencia de Susana.