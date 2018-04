"Este fin de semana se viralizaron imágenes íntimas de nuestro compañero Juan Cruz. La verdad que quedamos todos en shock. Quisimos hablar todo con él", contó este lunes Verónica Lozano, quien salió así a hablar del escándalos por la filtración de los videos de Juan Cruz Sanz, integrante del programa "Cortá por Lozano".









Luego aclaró que la ausencia de periodista no tuvo que ver con un despido o un pedido de la producción.

"Parte de la producción se pudo comunicar y él pidió una semana. Le hemos concedido esta semana. Así que es lo único que tengo para decir. Es un tema muy sensible y por el momento no hay nada más que informar. Quería simplemente aclarar eso y por eso Juan no está hoy en el programa, a pedido de él", comentó.

Veronica Lozano Sobre Juan Cruz Sanz



El periodista rompió el hermetismo este lunes con un escueto mail leído por Daniel Gómez Rinaldi en el programa Implacables.

"Sólo piensen que tengo dos hijas chiquitas, por favor, y una vida destrozada. Ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien", escribió.