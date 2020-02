Vernaci se disculpó y se puso a disposición del Inadi

Elizabeth Vernaci se disculpó hoy por decir que "Jujuy era Bolivia" y cuestionar a la provincia como destino turístico, declaraciones que ayer tuvieron amplia repercusión e incluso provocó una dura respuesta del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

"La palabra no es solo del que la dice, sino también del que la escucha y si esa persona escucha algo que le hace ruido, que lo ofende, que le hace mal, hay algo en esa palabra dicha que uno tiene que replantearse", comenzó diciendo la conductora en la apertura de su programa "La Negra Pop", por Radio Pop.

"No fue humor, pero si uno habla desde el humor y nadie se rió, o hubo un gran grupo de personas que no solamente no se rieron, sino que se ofendieron, entonces hay que replantearse lo que uno dijo. Para eso yo me puse a disposición del Inadi, estuvimos hablando entre ambos qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que corresponde", afirmó la conductora.

"El lenguaje tiene un contexto, una intencionalidad que cuando vos la sacás la pierde, la pierde absolutamente. Si nada más dejás un titular y no tenés la risa, en qué circunstancias se dijo, de dónde venías y hacia dónde vas, claro, pega, está mal, es fuerte", continuó.

"Esto, que tendría que haber sido privado, fue público, porque hacemos todo al aire nosotros. No se entendió, se entendió mal, se descontextualizó", comentó la conductora en la apertura, donde también afirmó que algunos lo hicieron con "mala leche". No obstante indicó que sus palabras no se las dedicó a esa gente, sino que se las dedicó "a los que de buena voluntad creyeron en eso". "No tendría ningún motivo para hacerlo, no soy yo una persona que tenga que odiar a determinado pueblo, o a determinada provincia. No tendría ningún sentido lógico".

Así como vió lo negativo de la situación, Vernaci también sintió que había algo bueno por destacar de la polémica generada: principalmente la visibilización que recibió Jujuy en las redes. "Quiero aprovechar esta argentinidad que se vivió en estos días, que vimos en las redes, ese nacionalismo que de pronto ha surgido para podamos como patria estar unidos. Viajemos a Jujuy y vayamos a los carnavales y a todas las bondades que nos han mostrado de una provincia hermosa. Aprovechemos con la palabra el hecho y visitemos Jujuy, que no está tan visitada", sentenció.