Una policía amamantó a un bebé internado en un hospital y la foto se viralizó

Celeste Ayala pertenece al Comando de Patrullas de Berisso y se encontraba la noche del martes realizando su recorrido habitual en el hospital de niños Sor María Ludovica de La Plata, cuando oyó que un bebé de una de las salas lloraba mucho.

La oficial, que recientemente fue mamá, se compadeció porque el llanto del pequeño pasaba de lo normal, y entonces, al considerar que el niño podía tener hambre, pidió autorización a los jefes del piso para poder amamantarlo. Y así lo hizo.

El noble gesto fue resaltado por su compañero, Marcos Heredia, que lo subió a su cuenta de Facebook.

"Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste cómo si fueras su madre, no te importó LA MUGRE Y EL OLOR como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días. Hoy 14 de agosto día de la mujer policía te pasaste compañera" Cele Ayala " oficial de policía CP de Berisso".