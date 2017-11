Una perra se reencontró con su dueño y el video se volvió viral

¿Otra filmación de un reencuentro entre un perro y su dueño? Sí, otra vez. Ya se sabe como es esto: un video se viraliza, aparece una y otra vez en el muro de Facebook, en el timeline de Twitter, hasta que finalmente y casi sin querer hacemos clic al "play" y no sólo nos mejora el ánimo sino que a más de un "perrero" incluso se le escapa una lagrimita.

Sabemos que el perro en cuestión es hembra, que se llama Paquita y que no veía hacía tiempo a su dueño. Y no hay muchas más precisiones. Algunos dicen que no se vieron por dos años, otros afirman que el hombre desapareció más tiempo. Circula por las redes una versión que dice que el dueño se fue a trabajar al exterior, pero por ahí aseguran que la pobre Paquita había sido robada y que una pareja no sólo la adoptó sino que no descansó hasta encontrar su verdadero hogar. Lo único cierto es lo que se ve: la perra primero se muestra indiferente, después empieza a dudar si realmente está pasando lo que ella cree, y finalmente se entrega a la felicidad de un momento mágico.

"Paquita se reencontró con su papá", se escucha decir a la mujer que filmaba el video. Y la perra que no para de saltar, llorar y besar a su dueño.