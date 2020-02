Una perra embarazada murió tras salvar a su familia de una víbora

Una perra embarazada murió al evitar que una cobra entrara en la casa de la familia con la que vivía en la provincia tailandesa de Pathun Thani. De dos años, Nong Horn tenía diez cachorros en su vientre.

El animal fue hallado muerto junto al cadáver de la serpiente, de más de un metro de longitud, en el patio delantero de la vivienda. Al intentar evitar que el reptil ingresara al domicilio, fue picada en varias ocasiones y falleció.

El dueño de la mascota, Suriyon Chanthakhet, de 35 años, publicó fotos de la desgarradora escena en su cuenta de Facebook. “Es una gran pérdida, Hom era parte de la familia”, escribió el hombre, visiblemente compungido.

Pese a lo avanzado del embarazo, las crías murieron, pues el veneno de la cobra fue lo suficientemente letal como para acabar con la vida del pitbull. El veterinario que atendió a la perra confesó que no haber podido salvar a los cachorros.

