Una niña de 10 años recibió hoy su documento con el cambio de género

Una niña salteña de diez años que cambió su género recibió hoy, en el Registro Civil de Salta, su nuevo documento nacional de identidad, con su nombre y sexo femeninos, dos años después de comunicar a sus padres su deseo de ser mujer.

"Siento que soy una niña más, normal y corriente", dijo hoy Tiziana, visiblemente emocionada a los medios salteños que llegaron al Registro Civil de Salta para presenciar la entrega de su nuevo documento.

La niña, de 10 años, decidió cambiar su género para lo que, junto a sus padres, solicitó a las autoridades del Registro Civil de Salta un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Para ella, con el nuevo documento "cambia todo".

"Ahora me tienen que respetar por lo que soy", consideró, al tiempo que recordó que contó "con sinceridad" a sus padres su sueño de ser mujer.

El director del Registro Civil de Salta, Matías Assenatto, dijo que "la identidad es un derecho. Hoy ella puede disfrutar su vida como se siente. Desde el Estado cumplimos con lo que dice la ley y actuamos y escuchamos a quienes muchas veces parecen no ser escuchados".

El funcionario, que encabezó hoy la entrega del nuevo documento de Tiziana, afirmó que "hoy cambiamos la vida de alguien para bien".

En tanto, la madre de la niña trans, Graciela Puchetta, manifestó: "Estamos felices", y reveló que el trámite fue "fácil y rápido", al tiempo que contó que mantuvieron un primer encuentro con Assenatto, tras lo que dieron intervención al abogado del niño, que es lo que exige la ley 26743.

En este marco, Graciela destacó que la existencia de esa figura en Salta "nos allanó el camino", y en menos de una semana ya contaban con "la partida de nacimiento rectificada" y en "menos de un mes" ya estaba listo el nuevo DNI.

"No es el primer caso en el país. La infancia trans existe", expresó la mamá de Tiziana, quien a los ocho años les contó a sus padres su decisión de cambiar de género, tras lo que comenzó un camino difícil principalmente en el ámbito escolar, donde las autoridades del establecimiento al que concurre no entendían la necesidad del cambio registral cuando aun no tenía su nombre femenino en el DNI.

Este cambio se logró luego de muchas gestiones ante la escuela y las autoridades del Ministerio de Educación de Salta.

La mujer sostuvo que los compañeros de colegio "fueron mucho más naturales" cuando ella llegó vestida como una niña, dos semanas antes de terminar las clases, y agregó que "si esto ayuda a otros niños y a sus familias, estamos felices".

"Estoy orgullosa porque con su corta edad está abriendo puertas que no estaban abiertas", afirmó Graciela, quien pidió a los padres que transitan por este tipo de situaciones que "no tengan miedo".

Assenatto explicó que la ley de identidad de género busca que una persona pueda desarrollarse plenamente conforme a cómo se autopercibe, y destacó el acompañamiento de la familia.

Asimismo, manifestó que es el primer caso de alguien menor de 13 años que cambia de género, por lo que fue necesario el consentimiento de los padres y del abogado del niño, porque sino se requería de un procedimiento judicial para lograr el trámite.

Finalmente, detalló que actualmente se registran 574 solicitudes de cambio de identidad de género en Salta, de los cuales ocho son de menores de edad.

Por su parte, el papá de Tiziana, Damián, precisó que cuando la niña decidió contarles lo que le pasaba, hace dos años, sintió "como una piña a mi machismo, a mis prejuicios, a mi fe, a mi estructura".

"Tuve que armarme de nuevo para comprenderla y entenderla. No fue fácil", sostuvo, visiblemente emocionado, luego de recibir el nuevo documento de su hija.