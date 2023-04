Una mujer y un hombre negro viajarán a la Luna por primera vez en la historia

Koch es ingeniera eléctrica y en 2019 ya participó en la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional. “Mucha gente me pregunta si me estimula este viaje”, dijo Koch durante la presentación. “La cuestión”, señaló al público, “es si los estimula a ustedes, porque vamos a llevarnos todas vuestras aspiraciones y sueños con nosotros”, resaltó Koch, matemática, ingeniera, física, y la única de la tripulación que no viene del mundo militar.