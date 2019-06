Una mujer se bajó de su auto y atacó a martillazos a un conductor

Una mujer se bajó de su auto a los gritos y atacó el vehículo de un hombre a martillazos. El llamativo episodio sucedió en el partido de San Martín, Buenos Aires, y las imágenes, que fueron registradas por la víctima, se viralizaron rápidamente.

"¡Si vas a 20 y yo puedo andar a 40, por qué no te corrés así paso!". Con este argumento increpó al hombre, que la estaba filmando porque previamente lo había chocado y no se había detenido y la demandó por "amenazas y daños".

El abogado del hombre, Héctor Koffman, explicó que su cliente iba solo con su perro en el auto cuando, ante un lomo de burro, bajó la velocidad a 20 kilómetros por hora. "Pasa muy despacio por la derecha y la señora pasa por la izquierda a toda velocidad y le produce un toquecito en el paragolpes. Por eso él le pide los datos", detalló.

Pero la mujer no se detuvo y el hombre la siguió y le sacó fotos. Ella clavó los frenos, bajó del vehículo y lo encaró martillo en mano: "¿Qué te pasa que me sacás fotos?". Al mismo tiempo, empezó a golpearle el auto y le rompió el espejo retrovisor y le pegó un golpe en el capot. "No me pegues, no te hice nada", se defendió su víctima. Ella continuó, al mismo tiempo que lo insultaba y le recriminaba por ir a 20 y no dejarla pasar.

"Este es un hecho bastante traumático para una persona que se encontraba sola con su perrito y que está medicada por una patología que no viene al caso", aseguró Koffman, que explicó que ya presentaron una denuncia penal por amenazas y daños ante la Fiscalía de la Justicia de San Martín.