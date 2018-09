Una madre "de la vieja escuela" le dio una lección a su hijo maltratador

Una madre "de la vieja escuela" se enteró de que su hijo hacía bullying contra sus compañeros y tomó cartas en el asunto, y si bien no le salió exactamente como lo había planeado (ya que cosechó tantos apoyos como detractores), logró que su hijo aprendiera la lección.

La situación escolar tuvo al pequeño hijo de una mujer de Texas, Estados Unidos, como protagonista. "Me enteré que a sus compañeros los llamaba estúpidos, idiotas", contó la madre. A partir de allí, tomó una decisión drástica: obligó a su hijo a vestir una remera con la inscripción "I am a bully" (algo así como "soy un matón"), lo fotografió para subir la imagen a Facebook y lo llevó a la escuela con esa misma ropa.

Facebook respondió de inmediato, con comentarios de aprobación y también con dichos negativos. Hasta que la situación se volvió intolerable y la mujer debió eliminar el posteo.

"Quería saber qué aprendió de eso, y me dijo: «Aprendí que no me gustaba la forma en que eso se sentía, y no quiero que nadie más se sienta así por mí»", dijo la mujer que le comentó su hijo. "Eso es exactamente lo que quería que aprendiera", aseguró.

Y agregó: "Soy una madre de la vieja escuela, no mimo a mis hijos ni los elogio todo el tiempo".