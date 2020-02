Una joven denunció que un policía abusó sexualmente de ella en un boliche

Una joven de 26 años denunció que un policía, vestido de civil, la arrastró a un baño de un local bailable del centro de La Plata y abusó sexualmente de ella, informó una fuente judicial.

La mujer, cuya identidad se resguarda, denunció lo ocurrido ante el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI local y tras conocer que el acusado es integrante de la Policía Bonaerense, también hizo una presentación en la Auditoría General de Asuntos Internos para que el Ministerio de Seguridad provincial lo aparte de la fuerza.

En su denuncia la joven relató que los hechos ocurrieron el domingo último, cuando se hallaba en el interior del boliche “La Mulata”, ubicado en las calles 55 entre 13 y 14 de La Plata y un hombre se acercó como si quisiera invitarla a bailar.

“Me agarró muy fuerte y me metió en el baño de hombres (...) me desabrochó el pantalón, me metió los dedos muy fuerte en la vagina, muy violentamente hasta lograr levantarme”, detalló en la denuncia.

El policía, que estaba de civil participando de la fiesta en el boliche, impidió el ingreso de un joven al baño, pero éste al sospechar que ocurría algo en el interior dio aviso a otros jóvenes y lograron rescatar a la joven; en tanto alertados los organizadores del local, echaron al policía del boliche.

La mujer, en principio, se negó a denunciar lo ocurrido, aunque contó lo que había vivido en sus redes sociales, a través de las cuales se contactaron varias mujeres que también sufrieron abusos de parte del policía y que la animaron a denunciar lo ocurrido, lo que concretó en las últimas horas.