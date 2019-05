Una joven de 26 años que trabajaba en la Municipalidad de La Plata denunció que fue despedida el pasado 1º de mayo porque asegura que sus jefes descubrieron que hacía videos en la web con contenido sexual.

Sonia Pellizzari, de 26 años, aclaró que su trabajo paralelo al de la oficina no afectaba la imagen del gobierno platense. "Hay una doble moral, porque no le hago mal a nadie, no cometo ningún delito, quien lo difundió fue alguien que consume esos videos pero después se escandaliza", explicó en "Ricciardino 830" de La Ocho.

En la Municipalidad afirmaron, con planilla en mano, que la joven había sido despedida por haber faltado 28 veces en poco más de un año, de las cuales unas 19 fueron sin aviso ni explicación. Pero Pellizzari aseguró que su telegrama de despido "no tiene justificativos".

sonia04.jpg

"Yo me había enterado de que me querían echar por los videos", aclaró Pellizzari, que recibió el telegrama de despido en la casa de su madre. La joven explicó que los videos "son presentaciones privadas" y que hacerlos "no es ningún delito".

Pellizzari se desempeñaba como reemplazo de personal para los fines de semana y feriados en el área de Control Urbano, y está a pocas materias de completar la licenciatura en Ciencias de la Educación en la UNLP.

"Ese trabajo lo hago fuera del horario y desde mi casa. No interfiere en mi actividad como empleada municipal", precisó.

sonia05.jpg

La decisión de dar de baja el contrato de Pellizzari fue tomada en la Dirección de Personal platense.

Desde la Municipalidad, explicaron -según publica Clarín- que "puede haber errores, pero entendemos que no sancionar a los faltadores es no respetar a quienes vienen todos los días y están comprometidos con el trabajo".

"Si a mí me explicaban que era por las faltas, no hubiera pensado mal. Reconozco que muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen. Pero nunca me lo explicaron y además me enteré en los pasillos de que los funcionarios vieron mis videos. Por eso creo que ése es el verdadero motivo", retrucó Pellizzari.