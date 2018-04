Dos servicios del ferrocarril San Martín debieron ser suspendidos debido a una invasión de insectos que cayeron de los ventiladores ubicados encima del pasaje.

Un usuario del tren que había abordado la formación en José C. Paz contó que "al subir ya se notaba la presencia de esos bichos. Nos caminaban por la ropa, eran muy molestos, y cuando llegamos a Caseros decidieron suspender el servicio".

Hubo quienes no descartaron algún tipo de sabotaje, pero las autoridades confirmaron que fue un incidente con piojos por las palomas que hacen sus nidos en los techos de los convoyes.

"Cuando llegué a casa después de trabajar me tiré a dormir, pero me tuve que levantar porque los piojos caminaban por las sábanas. Tuve que echarle insecticida y yo me fui a pegar una ducha", relató el usuario.