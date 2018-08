Una cordobesa encontró una billetera con dos millones y la devolvió

"No me quedo con nada que no me pertenece, prefiero trabajar todos los días". Con ese argumento inapelable bajo la manga, la cordobesa María Marta Arias devolvió una billetera que encontró, la cual tenía un cheque por casi dos millones de pesos.

El episodio ocurrió en Río Cuarto, donde María Marta trabaja como moza y cocinera. La mujer caminaba por la calle el pasado martes cuando descubrió tirada una billetera. En su interior había un cheque por $1.968.850. Toda una fortuna para una mujer separada con dos nenes a la que le cuesta llegar a fin de mes, pero jamás dudo en reintegrar las pertenencias a su dueño.

"Me vine al trabajo y con mis compañeras decidimos buscarlo. Encontramos un carnet con un número de teléfono y dimos con el hijo. A los pocos segundos ya estaba acá", contó la mujer a Cadena 3.

Walter, el dueño de la billetera y los dos millones, llegó al bar en estado de "desesperación", confió la mujer. "Era mucha plata y nunca esperó que se la devolvieran", dijo María Marta, quien tampoco esperaba recibir una recompensa por su buena acción. "Devolverlo fue suficiente para mí, pero igual me ayudó bastante", aseveró.

Walter, mientras tanto, buscó durante una hora la billetera extraviada y ya empezaba a resignarse. Hasta que recibió el llamado de su hijo con la buena noticia. "Tuvo un noble gesto", dijo sobre María Marta, y afirmó: "No me alcanzan las palabras para agradecerle".