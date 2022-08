Una anciana atacó a bastonazos a un agente de tránsito

El empleado municipal se encontraba deteniendo el paso de un colectivo para priorizar la salida de estos otros vehículos cuando descendió una persona del ómnibus y lo agredió, primero verbalmente y después físicamente.

La agresora fue una mujer de más de 80 años y el arma del ataque fue su bastón, que descargó reiteradas veces sobre la humanidad del trabajador municipal.

El inspector agredido es Facundo Vergara, de 33 años. Contó que eran las 12 del mediodía y "cuando ya habían salido casi todos los chicos, se baja una mujer de un colectivo, muy enfadada, y empezó a agredirme verbalmente, queriendo pegarme con un bastón".

El enojo de la pasajera se debía a que el trabajo del inspector, que ordenaba el paso de las decenas de vehículos de distinto rodaje que ocupaban todo el ancho de calle Santa Fe, obstruía la parada del colectivo en que debía descender la mujer. Según contó Vergara, recién se había retirado el último transporte escolar del lugar, el micro de la línea 1 iba lleno y permaneció frenado, por orden del inspector, menos de un minuto. Ese tiempo alcanzó para desbordar la paciencia de la mujer.

"Le pedí que aguarde un momentito y me contestó que era un inservible, un hijo de mil p….", continuó el agente. Tras unos instantes de furia arriba del colectivo, la anciana se bajó y lo increpó. Ante el arrojo de la mujer, en plena calle y en hora pico, el inspector le pidió: "Señora, córrase de la calle porque la van a chocar y va a ocurrir una tragedia".

Según dijo, lejos de calmarse, la señora le pegó con el bastón que llevaba. El primer impacto fue en la columna, pero según precisó Vergara, el golpe fue amortiguado por el talonario de actas de infracciones.

Luego la mujer le pegó en el muslo de la pierna izquierda. "Fue fuerte, pensé que había usado una picana, porque me dejó dormida la pierna y me hizo caer al piso", admitió el empleado municipal.

En ese momento intercedieron algunos padres de los escolares, que lo corrieron unos metros antes de que empeore el ataque, y se pusieron a calmar a la octogenaria. El agredido desconoce qué pasó luego con la mujer, que presuntamente se habría dirigido a su domicilio, que queda en las inmediaciones de la escuela.

"Los padres me sacaron porque si no me pegaba en la cara o en el resto del cuerpo", rememoró Vergara.

El inspector fue contenido por padres y por algunos compañeros de la Dirección de Tránsito que llegaron al lugar. Vergara aseguró que "estaba shockeado, quería irme a estar con mi familia", y que incluso sacó licencia desde este martes hasta el lunes. "Venía muy estresado", agregó.

Sobre las situaciones que deben vivir a diario los inspectores municipales, el trabajador reconoció que conviven con insultos y agresiones de los impacientes o incumplidores conductores de las calles paranaenses, pero afirmó que "es la primera vez que me pasa esto".