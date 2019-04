Una aerolínea deberá indemnizar con una suma que ronda los 170 mil pesos a una pareja por haber cancelado un vuelo que debía trasladarlos desde el aeropuerto de Córdoba hasta Ezeiza, donde abordarían un avión que los llevaría a Estados Unidos.

El damnificado, Tomás Vega, y su pareja contaron a la prensa algunos detalles de lo que consideraron "un experimento jurídico" y que terminó beneficiándolos.

"Cuando las empresas cancelan vuelos, desaparecen completamente: abandonan el trato personal, te contestan con chats automatizados que no te dan una respuesta. Aquel día me fui manejando hasta Ezeiza y por suerte pude abordar el otro vuelo. Me devolvieron la plata del vuelo perdido pero no el costo de la nafta, del estacionamiento del auto, etc.", explicó Vega en declaraciones a Cadena 3.

Pese a haber llegdo a tiempo al aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, el abogado decidió a su regreso de los Estados Unidos realizarle un juicio a Latam.

"Esto fue producto de un experimento jurídico que nunca imaginé que iba a salir tan bien. Quise demostrar que las empresas siempre lucran porque no esperan que uno se tome el trabajo de insistir y menos que la Justicia falle de esta forma", detalló el hombre.

Durante seis meses, Vega insistió con su pedido de resarcimiento a la empresa, que no le dio ninguna respuesta satisfactoria. A´sí, decidió demandar a la empresa aérea.

En su demanda, el cordobés exigía no sólo el reintegro de los gastos de traslado a Buenos Aires(unos 4 mil pesos), sino también indemnización por daño moral y daño punitivo.

Ahora, la Cámara 7ª de la Justicia cordobesa rechazó el recurso de apelación de la compañía y confirmó el fallo de primera instancia. Por tanto, Latam deberá reintegrarle no solamente los gastos a Vega sino además la suma de 130 mil pesos en concepto de daños.