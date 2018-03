Una adolescente ofreció a su bebé en un grupo de WhatsApp y se desató una polémica

Una gran polémica se desató en Misiones luego de que una joven ofreciera a su futuro hijo en adopción en un grupo de compra y venta de artículos de WhatsApp. "Kien desesse de corazón adoptar a un bebé recién nacido que se comunique a mi número. GRACIAS". El mensaje fue enviado por una joven al grupo "Quién da más Oberá", un grupo donde los habitantes de esa localidad compran y venden diferentes productos usados.

Luego de publicar el mensaje, uno de los miembros del grupo cuestionó la decisión de la joven, por lo que la mujer envió un audio en respuesta: "Mirá, si me escribís para adoptar el bebé, voy a leer tus mensajes, pero si me escribís para que no dé, bla bla bla, yo lo ignoro esos mensajes. En primer lugar, vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo. Así que no te ponés ni en un pedacito, en una esquina de una uña de mi lugar".

De acuerdo a los medios locales, la adolescente tiene 17 años, vive en la localidad de Panambí y está en el octavo mes de embarazo. La joven relató que está siendo asesorada por una abogada y que busca concertar una adopción legal: "Solo pretendo que sea adoptado por una buena familia".

A raíz de la difusión del audio, Alejandro Zabala, responsable de comunicación de la policía local, aseguró en una entrevista radial, que la fuerza actuó de oficio por la publicación del mensaje y que por el momento la chica no cometió ningún delito.

Por otro lado, Zabala explicó que ya intervino la Justicia y que la joven será asesorada por la defensora oficial sobre cómo es el procedimiento legal para dar en adopción al menor.