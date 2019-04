Un youtuber besó en la boca a su hermana y estalló la polemica

¿Vale todo por conseguir un puñado de visitas en Internet? La respuesta es obvia, aunque haya más de un ejemplo que parece demostrar lo contrario. El último , que causó una fuerte polémica, lo protagonizó Crhis Monroe, un youtuber que se hizo famoso por colgar bromas y videos humorísticos que él mismo protagoniza.

Esta vez, según la gran mayoría de sus seguidores, cruzó la raya. ¿Qué hizo? Le dio un apasionado beso a su hermana. El joven estadounidense subió el video a su perfil de YouTube PrakInvasion y desató un tsunami de comentarios horrorizados que cuestionaban su actitud que fue calificada de incestuosa.

En las imágenes aparece persiguiendo a su hermana por la casa, cuando le da alcance le propone un reto: jugar al famoso piedra, papel y tijera. Si ella pierde, tienen que besarse en la boca. En un momento de la grabación cuenta que la joven, Kaitlyn O'Connor, es su medio hermana, aunque la subió con el título "KISSING MY ACTUAL HERMAN PRANK".

Embed



La joven pierde, entonces, llega el momento en que se tienen que besar y lo hacen. Es más, el youtuber no le da un beso a su hermana sino hasta tres, algo que causo indignación en Youtube. El video acumuló más 100 mil "no me gusta" y una andanada de comentarios que reprueban la falta de escrúpulos del joven por conseguir "clicks".

El video, que fue publicado a fines de marzo, tiene más de 3,5 millones de reproducciones y, teniendo en cuenta la controversia que suscitó, es probable que el número aumente, más después de que se viralizara en las redes sociales y el tema fuera replicado por medios de comunicación alrededor del planeta.