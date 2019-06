Un video muestra cuando dejan el cadáver de una mujer al lado de un contenedor

María Lourdes Arangio, la mujer cuyo cadáver fue hallado ayer envuelto en frazadas en el barrio porteño de Colegiales, murió de una congestión y un edema agudo de pulmón, según los resultados preliminares de la autopsia, en la que los forenses no observaron signos de una muerte violenta, informaron hoy fuentes de la investigación.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima tenía 22 años y que tras el allanamiento a una casa cercana, fue detenida su ex pareja, un hombre de 50 años.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 a cargo de Jorge Fernández, realizó ayer por la tarde dos allanamientos, uno en la casa del presunto homicida y otro en el domicilio de la madre de la víctima, donde vivía la joven.

En calle Céspedes al 2900 se detuvo a quien al momento es el único sospechoso por la muerte. El detenido identificado como Raúl Antonio Devias, alias "El Gitano", vive a pocos metros del lugar donde se encontró el cuerpo y según confirmaron fuentes cercanas a la investigación tendría vínculos con el negocio de la droga.

Devias sería además de ex pareja de la mujer, a quien una cámara de seguridad captó esta madrugada descartando el cadáver en el lugar en el que fue encontrado horas más tarde.

La víctima, María Lourdes, de 32 años, con domicilio en Belgrano, vivía con su madre pero hacía 10 días que esta no tenía noticias de ella. La mujer se presentó este martes a hacer la denuncia por averiguación de paradero y rápidamente se logró establecer que se trataba del cuerpo encontrado esta mañana sobre calle Céspedes.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y personal de la Policía de la Ciudad realiza un amplio rastrillaje en la vivienda para recabar pruebas de interés para la causa.

Devias, de 50 años, tiene su domicilio fiscal registrado en Céspedes 2930, justo enfrente de donde se encontró el cadáver. De 50 años de edad, registrado como empresario ante la AFIP, fue empleado en 2008 de una productora de contenido audiovisual y cine con oficinas en la calle Cabrera. En septiembre de 2013, Devias llegó procesado sin prisión preventiva a la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad por una mujer.

"Este no me deja salir nunca, solo me deja ir al almacén", dijo su presunta víctima.

Una hipótesis en el caso señala a un supuesto comercio de drogas a cargo de Devias con la víctima como su presunta clienta.