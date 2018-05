Un taxista la piropeó y ella le cerró el paso con la bicicleta

Una chica tucumana increpó a un taxista que supuestamente la habría acosado y le impidió el paso, cruzando su bicicleta en plena calle e impidiéndole al conductor continuar con su camino. La muchacha le apuntó con su celular y amenazó con sacarle "una foto y escracharlo" en las redes sociales, pero un transeúnte que presenció la escena la filmó y el video se viralizó.

El episodio ocurrió el viernes pasado en San Miguel de Tucumán, en la esquina de Buenos Aires y Lavalle, cuando testigos escucharon los gritos de una chica que se movilizaba en bicicleta. "No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste, sos un acosador", le repitió al taxista, quien negó una y otra vez las acusaciones.

La muchacha también le exigió al hombre que exhiba su documento para conocer su identidad, a lo que el taxista accedió sin bajarse del auto. "No dije nada, te lo juro por mis hijos", sostuvo el hombre, mientras ella le retrucaba: "No te hagas el boludo, yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste".

"Esto es para que aprendas que a las mujeres vos no tenés derecho a decirles nada. Vos sos un acosador y que te quede claro, que sea la última vez", sentenció la chica antes de dejarle paso al auto del hombre.

taxista tucuman

Si bien el taxista admitió que le dijo: "Tené cuidado, hermosura", ella sostuvo que el hombre dijo: "Mirá que linda que estás, preciosura".

La muchacha, que prefirió mantener su identidad en reserva, le dijo a La Gaceta: "Eso y que me digan «te rompo el ort...» es lo mismo para mí. Estoy harta de que esto sea moneda corriente. Yo le contesté que es un acosador, porque eso es lo que es".