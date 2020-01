Un patovica dejó inconsciente a un joven en la puerta de un boliche

Otra vez un patovica es noticia por agredir brutalmente a un joven. En esta oportunidad sucedió en un complejo de boliches de Playa Grande, en Mar del Plata. El encargado de brindar seguridad intervino en una discusión entre un grupo de jóvenes y golpeó salvajemente a uno de ellos, dejándolo inconsciente en el piso.

La agresión fue registrada por varias personas que estaban en el lugar. Y en las imágenes se puede observar cómo el patovica agarra por la espalda al joven y lo tira al piso, golpeando su cabeza y quedando inconsciente.

El joven golpeado, que fue identificado como Javier Arrarás (21 años) no sufrió ninguna herida cortante en la cabeza pese a la magnitud del impacto. No obstante, fue sometido a estudios médicos para determinar si pudo haber quedado alguna lesión interna.

Embed

Javier hizo la denuncia en la comisaría 9ª y avanzará en una causa penal, que llevará adelante la fiscal Andrea Gómez, de turno esta semana en la jurisdicción.

"Gracias a Dios caí bien y no me pasó nada. Me podría haber matado. Es una lástima que una persona así esté para cuidarnos. Caigo al piso y sinceramente no me acuerdo más nada. Es algo inentendible. Esa persona es un animal", manifestó la víctima.