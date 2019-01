Un papá se puso un vestido para bailar Frozen con su hijo y se volvió viral

El cómico noruego Ørjan Burøe es un padre orgulloso y sin complejos. Así lo dejó en claro con un tierno vídeo familiar que se hizo viral rápidamente. Publicó un video bailando con su hijo la canción "Let It Go" de Frozen.

Según cuenta el papá, su hijo Dexter, de 4 años, "como muchos niños de su edad", es un apasionado de la animación de Disney.

"Es el mayor fan de Elsa en este momento", contó el cómico, que no dudó en meterse en el personaje para compartir un buen rato con su hijo.

Burøe cuenta que su hijo se siente atraído por Frozen porque Elsa es un personaje fuerte y los niños no juzgan por género: "Al igual que los niños no ven el color de la piel, simplemente ve algo que es genial. Para él, Elsa es una superhéroe".

El hombre asegura que su mayor deseo es que Dexter se sienta libre: "Es importante enseñar a los niños que puedes hacer lo que quieras, sin imponerles prejuicios. Pronto descubrirás quién serás en la vida".