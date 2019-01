La película "Bird Box" se erigió en uno de los grandes éxitos de Netflix. Protagonizada por Sandra Bullock ha sido vista por más de 45 millones de usuarios en la primera semana de su lanzamiento. Su suceso disparó, además, un nuevo reto en internet: el Bird Box Challenge, que consiste en caminar con los ojos vendados como hacen los personajes de la película.

La prueba fue realizada por numerosas personas a lo largo y a lo ancho del planeta. Se cubrieron los ojos con una venda e intentaron emular las proezas de los protagonistas del filme. Lo hacen caminando por centros comerciales, parques, estacionamientos y cuanto lugar público represente un reto y, por supuesto, en la gran mayoría de los casos terminan mal.

Bird Box Trailer



Tanto fue así que Netflix lanzó una advertencia en sus cuentas en Estados Unidos. No obstante, las publicaciones se multiplicaron y el hashtag #BirdBoxChallenge se convirtió en tendencia. Uno tras otros se publicaron videos en los que la gente se lleva por delante todo tipo de obstáculos, tropieza y cae de bruces, disparando las carcajadas de los espectadores.

"No puedo creer que tenga que decirlo, pero por favor no se lastimen con este desafío Bird Box", tuiteó Netflix desde su cuenta oficial. "No sabemos cómo empezó esto, y valoramos el afecto, pero el Niño y la Niña solo tienen un deseo para 2019 y es que ustedes no terminen en el hospital por los memes".

Bird Box Challenge



En la película, Bullock encarna a una madre soltera que intenta salvar la vida de dos niños después de que una fuerza que recorre el planeta causa suicidios masivos. La única forma de salir con vida es no mirar, es decir, permanecer con los ojos vendados, precisamente lo que alienta el desafío que se volvió viral, desde el estreno del filme, en internet.

Una de las primeras en aceptar el desafío fue la youtuber Morgan Adams, quien grabó un video titulado "24 Hour Bird Box Challenge", en el que registra los percances que sufre al pasar un día entero con los ojos vendados. Su ocurrencia, que le valió sumar gran cantidad de seguidores en la plataforma de video en streaming, popularizó el reto y sumó nuevos tropezones y caídas.