Un nena se quedó sin su fiesta de cumpleaños porque fue violada

Una madre se volcó a las redes sociales para manifestar su indignación y denunciar a las madres de las amigas de su hija Morena, quienes no fueron al cumpleaños porque la menor había sido abusada sexualmente hace unos meses. En octubre, había publicado un video en el que acusaba a su expareja de abusar a su hija.

Julieta Colinas, de Villa Ballester, acusó a las madres de las amiguitas de la escuela de no mandar a las nenas al cumple justamente por ese motivo. "Destruida... More es la misma nena de siempre. Ella no cambió en nada. Fue abusada. Eso no la convierte en una mala nena", posteó.