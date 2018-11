Un motochorro quiso robarle a una joven y terminó llorando del dolor

Dos motochorros le quisieron robar el celular a una joven de 22 años y uno de ellos terminó recibiendo una lección que difícilmente olvidará. Es que la víctima resultó ser una luchadora de Jiu Jitsu que puso en práctica las técnicas que aprendió en el tatami.

Mientras, el ladrón gritaba de dolor y pedía que lo soltara, y ella lo golpeó en la cara, le hizo una torsión de muñeca y le dijo que se callara.

"Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo «dame el celular». Vi que no tenía nada, por eso reaccioné", explicó la víctima del robo.

"Me quedé casi más de 20 minutos con él inmovilizado, para que no pueda huir. Mi primo y otros chicos se quedaron alrededor, hasta que llegó la policía" contó la joven, que practica Jiu Jitsu desde hace cuatro años.