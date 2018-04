Un joven prendió fuego el auto de una profesora de su excolegio

Un joven de 15 años prendió fuego el auto de una docente de una escuela de Bernal, Buenos Aires. No se trató de un hecho aislado, ya que desde que el chico dejó de ir a clases el año pasado, el colegio denunció que fue víctima de varios robos, destrozos y hasta de un intento de incendio.

El episodio ocurrió en la Secundaria N° 36 en pleno horario escolar, cuando el joven se acercó a la camioneta de una docente, la roció con combustible y la prendió fuego.

"Nunca vengo en auto, siempre en bicicleta. Era la primera vez. Yo estaba en clases, me vinieron a avisar que había un auto que estaba en llamas y cuando salí vi que era el mío", contó la dueña del auto, Paula Puglia, quien aseguró que no conocía al atacante y que nunca lo tuvo de alumno.

El joven estudió en la Primaria N° 63, pero un día para el otro abandonó el colegio y fue entonces cuando comenzaron los problemas. "Se acercaron familiares del menor a pedir perdón. Dicen que no lo pueden controlar. Me preocupa porque es un chico que no valora su propia vida y seguramente tampoco la de los demás", expresó la docente.