Un hombre en silla de ruedas sorprende a su esposa para su primer baile de casados

Un hombre en silla de ruedas sorprendió a su flamante esposa al levantarse, gracias a la ayuda de su padre y su hermano, para su primer baile de casados. El video de este emotivo momento que sucedió durante la fiesta de casamiento se hizo viral.

Los protagonistas de esta conmovedora imagen son Hugo Rohling y Cinthia Zanuni II, quienes, se acuerdo a los medios locales, se casaron el 9 de enero último en Cuiabá, Brasil. El novio tuvo un accidente de moto hace cinco años que lo dejó paralizado de la cintura para abajo.

Embed El video fue publicado en las redes sociales un amigo de la pareja. En es mismo se observa cómo el novio se levanta con ayuda de su padre y hermano para bailar el vals con su flamante esposa.

La canción de fondo es el célebre clásico de los Beatles, "With A Little Help From My Friends", que en español significa "Con una pequeña ayuda de mis amigos".