Un hombre discutió y fue golpeado ferozmente por dos peleadores de kick boxing

Un hombre se encuentra en grave estado tras sufrir una fractura de cráneo durante una discusión de tránsito con dos peleadores de kick boxing en Camino Centenario, a la altura de la localidad platense de Gonnet.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando Gonzalo Colombo, la víctima, volvía de una reunión familiar junto a su mujer y a su bebé.

"Manejaba Paula (la esposa) y él iba en el asiento de atrás con el bebé. En un momento quedaron encerrados por un (Volkswagen) Gol y un (Fiat) 147 que venían haciendo zig zag entre ellos, como jugando. Mi hermano bajó la ventanilla y discutieron hasta que ella los pudo pasar. Pensaron que los habían perdido", contó Gastón el hermano de la víctima.

Kick Boxing



De acuerdo a la denuncia de la familia, al llegar al cruce de Centenario con la calle 501, la mujer detuvo el Toyota Etios en un semáforo. Fue en ese momento que dos ocupantes del Gol bajaron del vehículo y comenzaron a increparlos.

"Mi hermano se bajó a defender a su familia. Le pegaron, le fracturaron el cráneo en dos partes. Le patearon la cabeza en el asfalto y le rompieron los dientes. Están hechas las denuncias por lesiones graves", agregó Gastón.

En diálogo con TN, el joven dijo que su hermano sigue internado en grave estado en el hospital de Gonnet "con coágulos de sangre e inconsciente".

El final de la violenta escena quedó registrado en el celular de otro automovilista, que filmó a los dos vehículos escapando, a Colombo tirado en el piso y a su mujer intentando detener a los atacantes.

En la grabación se puede ver las patentes de los autos, por lo que los agresores ya fueron identificados. Se trataría de dos expertos en kick boxing, deporte de combate que mezcla golpes de boxeo con las técnicas de patadas de artes marciales como el karate y el muay thai.

"Ahora cerraron sus cuentas, pero vimos que en Instagram y Facebook promocionaban sus peleas. Uno de ellos había competido la semana pasada. Una persona común no tiene chance de pelearse con ellos. Mi hermano no está nada bien", cerró Gastón, quien confirmó que los sospechosos no están detenidos.