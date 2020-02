Un equipo de rugby conformado por presidiarios de distintas unidades carcelarias grabó un video con un mensaje para la familia de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers. "El rugby no es el problema, el rugby es parte de la solución", dijeron, pidieron una "segunda oportunidad" para los atacantes e invitaron a los acusados a sumarse a su equipo, Los Espartanos.

En el video publicado en Facebook se ve a un numeroso grupo de presos, todos integrantes de Los Espartanos, que por turnos dicen a cámara el mensaje que quisieron transmitir públicamente. "El rugby nos enseñó a decirle no a la violencia", afirmaron, y aseguraron a la familia de la víctima: "Todos los viernes en el rosario pedimos por él y por su alma".

"Éramos los más violentos de la sociedad. No conocíamos el rugby. Hoy tenemos todos los valores inculcados y estamos aprendiendo una nueva vida para cada uno de nosotros", sostuvieron, además de resaltar que "el rugby no es el problema, el rugby es parte de la solución".

>> Leer más: El homicidio en Gesell y la tarea colectiva de visibilizar las violencias

También señalaron: "El padre de Fernando dijo que no tenía rencor, su novia dijo algo similar. Nos gustaría que la sociedad no tuviera tantos prejuicios y que no sean violentos y que crean en las segundas oportunidades".

Este es un mensaje de #LosEspartanos a... - Fundación Espartanos Este es un mensaje de #LosEspartanos a la familia de Fernando Baéz Sosa, a los jugadores de rugby, a las personas detenidas por el homicidio y a toda la sociedad. Posted by Fundación Espartanos on Saturday, February 1, 2020

Finalmente, se dirigieron a los diez rugbiers detenidos desde el sábado 18 de enero pasado. "Nosotros nos cansamos de cometer errores pero el rugby nos dio una segunda oportunidad", sostuvieron, para finalizar con una convocatoria: "Esto es Esparta, esta es su casa, están invitados para ser parte de nuestro equipo".

>> Leer más: El crimen de Villa Gesell y la violencia machista

En su página de Facebook, la Fundación Espartanos se anuncia como una institución sin fines de lucra que "busca favorecer la inclusión social a través de la práctica del rugby, la espiritualidad, el apoyo para la continua educación y la preparación para el empleo".

El programa Espartanos funciona en 28 unidades penitenciarias de nueve provincias.